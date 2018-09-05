Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında iş adamları ile örgüte yakınlığı ile bilinen şirket çalışanlarının bulunduğu 9'u tutuklu 19 sanığa 3 yıldan 12 yıla kadar ceza verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan Celal Civcioğlu, Abdullah Ersen Çetin, Ali Koca, Alkan Ayakatik, Hamza Öztürk, Hasan Kavlak, Mahir Yılmaz Tanyel, Ömer Faruk Yücehalil, Evren Saatli ile tutuksuz sanıklar Erdoğan Atalay, Hasan Kuru, Murat Yalçın, Mehmet Dündar Tosyalıoğlu ve Safiye Civcioğlu ile avukatları katıldı.

Celal Civcioğlu, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Bildiklerini anlattığını ifade eden Civcioğlu, "Benim bu örgütle ilişkim cemaat olarak değerlendirildiği dönemde oldu. 17-25 Aralık'tan sonra bağımı tamamen kopardım, ne yardımda bulundum ne de herhangi bir etkinliklerine katıldım." dedi.