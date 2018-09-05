HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

19 sanığın yargılandığı davada karar verildi

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında iş adamları ile örgüte yakınlığı ile bilinen şirket çalışanlarının bulunduğu 9'u tutuklu 19 sanığa 3 yıldan 12 yıla kadar ceza verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan Celal Civcioğlu, Abdullah Ersen Çetin, Ali Koca, Alkan Ayakatik, Hamza Öztürk, Hasan Kavlak, Mahir Yılmaz Tanyel, Ömer Faruk Yücehalil, Evren Saatli ile tutuksuz sanıklar Erdoğan Atalay, Hasan Kuru, Murat Yalçın, Mehmet Dündar Tosyalıoğlu ve Safiye Civcioğlu ile avukatları katıldı.

Celal Civcioğlu, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Bildiklerini anlattığını ifade eden Civcioğlu, "Benim bu örgütle ilişkim cemaat olarak değerlendirildiği dönemde oldu. 17-25 Aralık'tan sonra bağımı tamamen kopardım, ne yardımda bulundum ne de herhangi bir etkinliklerine katıldım." dedi.

Hamza Öztürk ise yapının içerisine dini cemaat olarak düşünerek girdiğini belirterek, "Gerçek yüzlerini gördüğüm anda ayrıldım." diye konuştu.

Ali Koca da ByLock kullandığı iddialarını reddederek, dosyasının ayrılmasını talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Celal Civcioğlu'na 5 yıl 7 ay 15 gün, Hamza Öztürk'e 9 yıl, Mahir Yılmaz Tanyel'e 10 yıl 6 ay, Ömer Faruk Yücehalil'e 9 yıl, Evren Saatli'ye 7 yıl 6 ay, Safiye Civcioğlu'na 3 yıl 1 ay 15 gün, Hasan Kuru'ya 7 yıl 6 ay, Mehmet Dündar Tosyalıoğlu'na 7 yıl 6 ay, Murat Yalçın'a 4 yıl 6 ay, Erdoğan Atalay'a 7 yıl 6 ay, Abdullah Ersen Çetin'e 6 yıl 6 ay 22 gün, Alkan Ayakatik'e 9 yıl ve Hasan Kavlak'a 12 yıl hapis cezası verdi.

Ali Koca ile firari durumdaki Ali Gürüz, Fatih Tüysüz, İbrahim Köse, Ali Demirel ve Sezai Eski'nin davaları ayrıldı.

Murat Yalçın, Abdullah Ersan Çetin ve Celal Civcioğlu etkin pişmanlıktan yararlanırken, Civcioğlu, kararla birlikte tahliye edildi.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartlarıEGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 sanık FETÖ/PDY KASTAMONU yargılama

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

İlginizi Çekebilir

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.