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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:16 | Son Güncelleme

Eski öğretim üyesi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretim üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Turgay Polat katıldı.

Polat, duruşmadaki savunmasında, örgütle bağı bulunmadığını öne sürdü.

Bir dönem örgüte ait dershanelerde çalıştığını kabul eden Polat, "Maddi durumum nedeniyle dershanelerde öğretmenlik yaptım. Daha sonra doktoramı yapıp üniversiteye geçtim." dedi.

Polat, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı yönündeki iddiaları reddederek, "Kesinlikle bu programı kullanmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, Polat'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Turgay Polat, larında dava açılan 8 üniversite çalışanından 5'i beraat etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ KASTAMONU

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