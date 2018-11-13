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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan eski uzman jandarma, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski uzman jandarmaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen uzman jandarma F.A. ile avukatı katıldı.

F.A. savunmasında, maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle bir dönem örgütün evlerinde kaldığını söyledi.

Daha sonra örgütle ilişiğini kestiğini ifade eden F.A, "İddianamede, ankesörlü telefonla bana ardışık arama yapıldığı söyleniyor. Bunun tarihi ortada. Ne zaman yapıldığı görülüyor." dedi.

Kod adı kullandığı yönündeki iddiaları reddeden F.A, "Örgütün toplantılarına katılmadım. Bir dönem ekonomik sıkıntılardan dolayı evlerinde kaldım ama yapının gerçek niyetini anladıktan sonra bağımı kopardım. Yapıyla ilgili bildiklerimi size anlattım. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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FETÖ FETÖ/PDY KASTAMONU uzman jandarma

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