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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 21:02 | Son Güncelleme

İki eski öğretmen, "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 eski öğretmenden 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler Dilek T, Yusuf Y, Murat G, Migdat Y, Metin A. ve Hatice K. ile avukatları katıldı.

Hatice K, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Örgütle bağının olmadığını savunan Hatice K, "Ben vatanını milletini seven idealist bir öğretmenim. Öğrencilerimin de çalışkan olmalarını, vatanını, milletini sevmelerini öğrettim. Bank Asya'ya yeni araba almak için para yatırdım. 4 gün sonra arabayı alınca geri çektim. Talimatla hareket etmedim." dedi.

Murat G. de suçsuz olduğunu iddia ederek, "Çok sevdiğim işimden oldum. Beraat kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Yusuf Y. ile Migdat Y'yi "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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