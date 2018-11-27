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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan astsubayın cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, açığa alınan astsubay S.S. ile avukatı katıldı.

S.S, savunmasında, adli sürecin başından itibaren örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını belirtti.

Örgüte yardım etmek amacıyla para vermediğini öne süren S.S, "Ben silahlı terör örgütüne üye olmadım. Onlarla irtibatım evlerinde kalmak ve sohbetlerine katılmakla başladı ve bitti." dedi.

Sanık, savunmasının devamında beraatini talep etti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan astsubayın cezası, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY KASTAMONU

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