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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında yargılanan 5 eski öğretmenden biri 6 yıl 3 ay, üçü 2 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 eski öğretmenden 4'üne hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilmiş öğretmenler Erdem Kılıç, Özlem Çolak, Hasan Taşkın, Mustafa Gürcan Genç ve Fadime G. katıldı.

Erdem Kılıç, savunmasında kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını öne sürdü.

Örgütle bir bağının olmadığını iddia eden Kılıç, "Aktif Eğitim-Sen sorumluları o dönem sendikanın serbest kıyafet için mücadele vereceğini söyledi. Bunun üzerine üye oldum. Sendikanın herhangi bir eylemine de katılmadım." dedi.

Özlem Çolak ise örgüte bir yakınlığının bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla Özlem Çolak'ı 6 yıl 3 ay, örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle Erdem Kılıç, Hasan Taşkın ve Mustafa Gürcan Genç'i ise 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Fadime G. hakkında beraat kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ KASTAMONU PDY

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