Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki kişiden birine 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi, diğer sanık ise beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılan Mine O. katıldı.

Mine O. savunmasında bilerek ve isteyerek herhangi bir örgüt faaliyetine katılmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u, bir mesajlaşma programı olarak düşünüp yüklenmesine izin verdiğini savunan Mine O, "Bu programı telefonuma E.T. isimli kişi yükledi. Maddi imkansızlıklardan dolayı bunların evlerinde kaldım." dedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehtap Y. yer aldı.

Mehtap Y. savunmasında örgütle bir bağının olmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu söyleyen Mehtap Y. beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından sanığa beraat kararı verdi.

