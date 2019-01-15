HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında yargılanan iki sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık beraat etti

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki kişiden birine 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi, diğer sanık ise beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılan Mine O. katıldı.

Mine O. savunmasında bilerek ve isteyerek herhangi bir örgüt faaliyetine katılmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u, bir mesajlaşma programı olarak düşünüp yüklenmesine izin verdiğini savunan Mine O, "Bu programı telefonuma E.T. isimli kişi yükledi. Maddi imkansızlıklardan dolayı bunların evlerinde kaldım." dedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehtap Y. yer aldı.

Mehtap Y. savunmasında örgütle bir bağının olmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu söyleyen Mehtap Y. beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından sanığa beraat kararı verdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Fethiye'de tekne battı, Seydikemer'de sel suları kanyonu doldurduFethiye'de tekne battı, Seydikemer'de sel suları kanyonu doldurdu
Mersin'de şiddetli fırtına ağaçları devirdiMersin'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Flaş açıklamalar: Kontrol Türkiye'de olacak!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Rus gazetesine çarpıcı sözler: Bu hakkımızı...

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.