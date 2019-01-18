Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanıklardan 3'üne, 6 yıl 3 ay ila 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Elif İncebacak ile tutuksuz sanıklar Elif Demirci, Kezban Kuş, Ferit B, Nurettin E, Satı G, Özlem I, Safiye K. ve Mehmet Fatih Ö. katıldı.

FETÖ/PDY'ye ait yurtta bir yıl boyunca çalıştığını belirten sanık İncebacak, suçsuz olduğunu ileri sürdü. İncebacak, "Maddi olarak ihtiyacım olduğu için çalıştım. Bu kurumdan ayrıldıktan sonra bir daha hiçbir bağım olmadı. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Elif İncebacak'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, Kezban Kuş ve Elif Demirci'yi ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların ise dosyası ayrılarak duruşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

