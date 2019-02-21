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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Durmuş Fırat katıldı.

Fırat, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını iddia eden Fırat, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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