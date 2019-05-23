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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

"Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi, diğer sanıklar ise beraat etti

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 6 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Şevki Demirel, Yasin Alperen Tataş, Bilal D, Mehmet K. ve Enes A. katıldı. Nurettin G. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında, önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Demirel'i 6 yıl 3 ay, Tataş'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

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