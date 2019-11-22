HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 4 sanık beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 4 sanık beraat etti

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Said D, Ayhan B, İrfan K ile Mehmet Ö. katıldı.

Said D. duruşmadaki savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Said D, mahkeme heyetinden hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine hükmetti.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor”
İstanbul’da “Kurt Kapanı-18” uygulaması gerçekleştirildiİstanbul’da “Kurt Kapanı-18” uygulaması gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.