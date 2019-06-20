Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlından 14'ü tutuklandı.

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si ise serbest bırakıldı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinden gelen jandarma ekiplerinin de desteğiyle, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 27 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. İlk etapta 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere, 18 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 8'i dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

