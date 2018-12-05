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Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u, tutuklandı.
Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçe merkezinde 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan 4'ü kadın, 10 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis, daha sonra 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Bugün Tosya Adliyesi'ne sevk edilerek mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 9'u tutuklanıp Kastamonu Cezaevi'ne konuldu. Fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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