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Kastamonu'daki kavgada 2 kişi öldüren şüpheli teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, önceki gün çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., polise teslim oldu.

Kastamonu'daki kavgada 2 kişi öldüren şüpheli teslim oldu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, önceki gün çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., polise teslim oldu.
Olay, pazar günü akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağa taşınarak, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Ö.'nün ateşlediği tabancadan çıkan mermilerle Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralılardan Karaoğlu ve Pehlivan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hüseyin Ö. olayın ardından kaçarken, gözaltına alınan 2 oğlu, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
OĞLUNU BIÇAKLA YARALADILAR İDDİASI
Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan'ın, geçen yıl, ilçede güreş organizasyonuyla uğraştığı ve eski pehlivan olduğu belirtilen Hüseyin Ö.'nün oğlunu bıçakla yaraladıkları ve diğer çocuklarını da sürekli rahatsız ettikleri öne sürüldü.
Sabah saatlerinde Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç aleti tabanca ile birlikte teslim olan Hüseyin Ö. polis ve savcıya ifade vermek istemediğini söyledi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de olayla ilgili konuşmayacağını belirten Hüseyin Ö. tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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