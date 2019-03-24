Kastamonu’daki kazada hayatını kaybeden askerin cenazesi Karaman’a getirildi

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komandolardan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın cenazesi memleketi Karaman’a getirildi.

Kastamonu-İnebolu Karayolu Duruçay köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde, içinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden askerler için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı’nın cenazesi memleketi Karaman’a getirildi. Acı haberin ardından Emre Tarlacı’nın baba ocağına ateş düştü. Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerinde bulunan askerin baba evine Türk bayrağı asıldı. Karaman Devlet Hastanesi morguna konulan askerin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Musalla Meydanında kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedileceği öğrenildi.