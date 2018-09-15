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Kastamonu'daki kombi hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da, depodan kombi çaldığı öne sürülen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kent merkezindeki bir firmanın deposundan 34 kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.V, M.K, İ.K, G.K. ve M.E.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.K. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise biri adli kontrolle olmak üzere tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

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