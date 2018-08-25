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Kastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, 18 saat sonra söndürülebildi. 20 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, 18 saat sonra söndürülebildi. 20 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
​Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu ile Taşköprü, Daday, İhsangazi ilçelerinden itfaiye ekipleri ile DSİ 23'üncü Bölge, Karayolları 15'inci Bölge ve İl Özel İdaresi iş makineleri sevk edildi. Alevlere yangın söndürme helikopterler de havadan müdahale etti. Çankırı'nın Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinden itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi.
Ekipler, yangının bölgedeki Tavşanlı ve Çavuş köyüne sıçrama ihtimaline karşı her iki köy çevresinde önlem aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu saat 02.30 sıralarında kontrol altına alınabildi. Ekipler, sabaha kadar çalışmalarını aralıksız sürdürürken, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının saat 11.10 itibariyle tamamen söndürüldüğü belirtildi.
Yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, yangın söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
KÖY SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI
Çavuş köyü sakinlerinden Selahattin Kaynar, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Köylüleri köyden dışarı çıkardılar. Biz de evden dışarı çıktık. Sonra ateş hafifleyince gece içeri girdik. Paniklememek mümkün mü? Alevlerini sıcaklığını buralardan hissettik" dedi.
Mehmet Bulucu ise, yangından sonra güvenlik amacıyla köyün yaşlılarını, çocukları ve hayvanları güvenli bir alana gönderdiklerini belirterek daha önce böyle bir yangın görmediklerini söyledi.
Tavşanlı köyünde oturan Ferhat Ceylan da İstanbul'dan tatile geldiklerini belirterek, "Alevleri görünce yangına söndürmek için müdahale ettik, ama bütün çabalarımıza alevlerin önünü kesemedik. Zaten itfaiyelere de alevlerin olduğu yere çok fazla ulaşamadı. Alevlere ormana doğru yürüdü gitti" dedi.

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Kastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandıKastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandıKastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandıKastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandı

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