Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyü sınırına yakın alanda dün başlayan orman yangınının 11.10 itibarıyla söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) yapılan yazılı açıklamada, dün Kastamonu'da başlayan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu saat 11.10 itibarıyla söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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