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Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

Araç ilçesi Tavşanlı köyü sınırına yakın alanda dün başlayan orman yangını 11.10 itibarıyla söndürüldü - Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyü sınırına yakın alanda dün başlayan orman yangınının 11.10 itibarıyla söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) yapılan yazılı açıklamada, dün Kastamonu'da başlayan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu saat 11.10 itibarıyla söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU orman yangını

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