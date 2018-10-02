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Kastamonu'daki "resmi belgede sahtecilik" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Valilik: "Yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan veya hakkında soruşturma yürütülen doktor ve diğer sağlık çalışanı bulunmamaktadır"

Kastamonu merkezli 10 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda 88 şüphelinin gözaltına alındığını, hakkında soruşturma yürütülenler arasında doktor ve diğer sağlık çalışanı bulunmadığı bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim tarihinde Kastamonu merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 100 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılıp, bunlardan 88'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan bu operasyonla ilgili haberlerde gözaltına alınanlar arasında doktor, hemşire vb. sağlık çalışanlarının olduğu bilgisi yer almaktadır. Yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan veya hakkında soruşturma yürütülen doktor ve diğer sağlık çalışanı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet KASTAMONU operasyon Sahtecilik

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