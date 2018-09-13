Kastamonu'daki sağanak ve dolu

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kriz masası oluşturulduğu bildirildi.
Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli yağış ve dolunun kentte etkili olduğu, su taşkınları nedeniyle iş yerlerini su bastığına, dolunun araçlarda maddi hasara yol açtığına işaret edildi.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş başkanlığında belediyede kriz masası oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin kentte dolu ve sağanağın oluşturduğu zararlara karşı 24 saat görevde olacağı vurgulandı.
Açıklamada, "Kentin muhtelif yerlerinde yağışa bağlı oluşan olumsuzlukların ortadan bir an önce kaldırılması için ekiplerimiz görevini kesintisiz olarak yerine getirecektir. Vatandaşlarımızdan meydana gelen olumsuzluklara karşı belediyemizle kısa sürede irtibata geçmelerini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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