Kastamonu'daki sağanak ve dolu

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 370 araç ile 90 ev hasar gördü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı ev, iş yeri ve araçlarda sağanak ve dolu yüzünden hasar meydana geldiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) vatandaşların hasarlarına ilişkin bilgilerin bu kuruma bağlı Kriz Merkezinde toplandığı belirtilen açıklamada, "Toplanan bilgiler doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı Kastamonu Afet Müdahale Planı uyarınca Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Zarar Tespit Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı kurumlar ile bu hizmet gruplarının destek çözüm ortağı kurumlarca görevlendirilen ekipler, 14 Eylül günü saat 08.30 itibarıyla, hasar gören alanlarda gerekli hasar tespiti çalışmalarını yürüteceklerdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sağanak ve dolunun 370 araç ile 90 evde hasara yol açtığı duyuruldu.

Hasar durumuna ilişkin vatandaşların AFAD'ı aramaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu dolu sebebiyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 170 köyde enerji kesintisi yaşanmaktadır. Köylerimizde yaşanan enerji kesintisini giderme çalışmaları sürmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kriz Merkezi sabaha kadar açık kalacak olup vatandaş başvurularını almaya devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.