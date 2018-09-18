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Kastamonu'daki sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: "2 bin 750 bina müracaatı var ama bizim yaptığımız incelemede 3 bin 109 evde hasar tespiti yapıldı. 9 bin 783 araç için de hasar tespiti başvurusunda bulunuldu"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kentte geçen hafta meydana gelen dolu ve sağanağın neden olduğu zarar ile ilgili, "Şu ana kadar 2 bin 750 bina müracaatı var ama bizim yaptığımız incelemede 3 bin 109 evde hasar tespiti yapıldı. 9 bin 783 araç için de hasar tespiti başvurusunda bulunuldu." dedi.

Karadeniz, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafın Valiliği ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta yaşanan dolu ve sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Sel ve dolunun neden olduğu yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Karadeniz, "180'den fazla köyümüzün elektriği kesikti. Dün sabah itibarıyla elektriksiz köyümüz kalmadı." diye konuştu.

Hasar tespitlerinde de önemli mesafe katedildiğini aktaran Karadeniz, şöyle devam etti:

"Yaptığımız hasar tespiti, bize gelen başvuru sayısından daha fazla. Mesela bir köyden 3 kişi başvuruda bulunmuş ama köyde yapılan incelemede daha fazla evde hasar olduğu tespit edilmiş. Şu ana kadar 2 bin 750 bina müracaatı var ama bizim yaptığımız incelemede 3 bin 109 evde hasar tespiti yapıldı. 9 bin 783 araç için de hasar tespiti başvurusunda bulunuldu. Diğer tespit çalışmaları da devam ediyor. Yarın itibarıyla tespit çalışmalarının binalar açısından tamamlanacağını düşünüyorum."

Bu konuda esnafa önemli görevler düştüğünü dile getiren Karadeniz, "Arabası zarar gören vatandaşımız esnafın yanına gidiyor. Esnafımız Ahilik bilinci içinde bunun fırsat günü değil, dayanışma günü olduğunun bilincinde hareket etmeli. Kendilerine gelen müşterilerine başta fiyat olmak üzere yaptıkları işin kalitesiyle hizmet vereceklerine inanıyorum. Ahilik kültürünü yaşatmamız gerektiğine, esnafımızın da bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Ziyarette Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili Ali Ufuk Dravor, verdiği destek dolayısıyla Vali Karadeniz'e plaket sundu.

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