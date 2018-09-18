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Kastamonu'daki sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur: - "Dolu zararı tahminen bin 500 hektar sebze yetiştirilen, 2 bin hektar da meyve bulunan alanda meydana geldi. Meyve ağaçlarında hasar oluşmuş, meyveler pazar özelliğini kaybetmiştir"

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, "Dolu zararı tahminen bin 500 hektar sebze yetiştirilen, 2 bin hektar da meyve bulunan alanda meydana geldi. Meyve ağaçlarında hasar oluşmuş, meyveler pazar özelliğini kaybetmiştir." dedi.

Butur, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile doludan etkilenen köyleri ziyaretinde yaptığı açıklamada, sağanak ve dolu nedeniyle 75 köyde meyve ve sebze bahçelerinin zarar gördüğünü belirtti.

Zarar gören köyler arasında bulunan 35 köyün geçimini sebze ve meyveden sağladığına işaret eden Butur, zararın çok büyük olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin yaralarının kısa sürede sarılması temennisinde bulunan Butur, şöyle devam etti:

"Vatandaşların bir yıllık emekleri gitti. Kastamonu'da yaklaşık 4 bin 500 hektar alanda sebze ekimi, 12 bin hektar alanda da meyve yetiştiriciliği yapılıyor. Dolu zararı tahminen bin 500 hektar sebze yetiştirilen, 2 bin hektar da meyve bulunan alanda meydana geldi. Meyve ağaçlarında hasar oluşmuş, meyveler pazar özelliğini kaybetmiştir. Hayvancılık bölgesi olan ilimizde yonca, korunga ve özellikle silajlık mısırda hasar büyük olmuştur."

TARSİM'in önemine değinen Butur, "Biz de bunun üzerinde duruyoruz. Sigortanın yüzde 50'sini devlet karşılıyor. Gönül isterdi ki bütün çiftçilerimiz sigortalarını yaptırsın. Devletimiz bu yaraları kısa sürede sarar diye ümit ediyoruz." diye konuştu. Ünlü de kurumların zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Dolu ve sağanaktan etkilenen tüm köyleri ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyoruz. Devlet her zaman vatandaşımızın yanında. Biz de vatandaşımızın yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

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