HABER

Kastamonu'daki sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Hasar tespiti başvurularının yarın sona ereceği bildirildi

Kastamonu Valiliği, kentte meydana gelen dolu ve sağanağın neden olduğu zarar ile ilgili hasar tespit başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İhsangazi ilçesi, il merkezi ve Taşköprü Alatarla köyü hattında geçen hafta meydana gelen sağanak ve dolu yağışının hasara neden olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Meydana gelen dolu afeti nedeniyle alınan hasar tespiti başvuruları, ilgili genelge doğrultusunda 15 gün içinde Afet ve Acil Durum Başkanlığına gönderilecek. Bu nedenle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvurular, 22 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da sona erecek." ifadesine yer verildi.

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
Rus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladıRus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladı
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasar tespiti KASTAMONU Kastamonu Valiliği zarar

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.