Kastamonu'daki sağanak ve dolu

Kastamonu Valiliği, kentte meydana gelen dolu ve sağanağın neden olduğu zarar ile ilgili hasar tespit başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İhsangazi ilçesi, il merkezi ve Taşköprü Alatarla köyü hattında geçen hafta meydana gelen sağanak ve dolu yağışının hasara neden olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Meydana gelen dolu afeti nedeniyle alınan hasar tespiti başvuruları, ilgili genelge doğrultusunda 15 gün içinde Afet ve Acil Durum Başkanlığına gönderilecek. Bu nedenle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvurular, 22 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da sona erecek." ifadesine yer verildi.

