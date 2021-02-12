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Kastamonu’daki şahıslara uyuşturucu temin eden şüpheli İstanbul’da yakalandı

12.02.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’daki şahıslara uyuşturucu temin eden şüpheli İstanbul’da yakalandı

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 4 kişiye uyuşturucu temin ettiği gerekçesiyle bir şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda tutuklanan 4 kişiye uyuşturucu temin eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 4 kişiye uyuşturucu temin ettiği gerekçesiyle bir şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda tutuklanan 4 kişiye uyuşturucu temin eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Kastamonu’da il merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, uyuşturucunun İstanbul’da ikamet eden C.Ş.T’den temin edildiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, şüphelinin İstanbul Ümraniye’deki iş yerine operasyon düzenleyerek, burada 1 litre metamfetamin, metamfetamin içiminde kullanılan nargile düzeneği, 10 gram kubar esrar ile esrar içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Şüpheli şahıs iş yerinde gözaltına alınırken, ayrıca şahıslara suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan da ayrıca işlem yapıldı.

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