Kastamonu'daki silahlı kavga

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada öldürülen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Mehmet Karaoğlu'nun cenazesi, ilçeye bağlı Kuşçular köyüne, Murat Pehlivan'ın naaşı ise Karabey köyüne getirildi.
Söz konusu köylerdeki camilerinde ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Karaoğlu ve Pehlivan'ın cenazeleri, aile mezarlıklarına defnedildi.
Olayda yaralanan Volkan Karakoyun'un tedavisinin ise Kastamonu Devlet Hastanesinde sürdüğü belirtildi.
Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, olayda silah kullandığı belirtilen Hüseyin Ö'yü yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İlçede pazar günü bir kahvehanede tartıştıkları Hüseyin Ö. tarafından silahla vurulan Karaoğlu, Pehlivan ve Karakoyun, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Karaoğlu ve Pehlivan buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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