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Kastamonu'daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki kahvehanede aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında çıkan kavgada 3 kişinin tabanca ile vurulma anı görülüyor.

Kayıtlara Mehmet Karaoğlu, Murat Pehlivan ve Volkan Karakoyun'un tartıştıkları, Hüseyin Ö'nün silahla ateş etmesinin ardından yere yığıldıkları yansıyor.

Dün akşam saatlerinde bir kahvehanede tartıştıkları Hüseyin Ö. tarafından silahla vurulan Karaoğlu, Pehlivan ve Karakoyun Tosya Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Karaoğlu ve Pehlivan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Öte yandan Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Karakoyun'nun tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hüseyin Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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