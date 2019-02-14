Kastamonu'daki trafik kazası

Kastamonu'da dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ramazan Alptekin yaşamını yitirdi.

Kastamonu-Karabük kara yolu Balçıkhisar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Alptekin, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Alptekin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Aziz Alptekin'in (54) kullandığı 37 HE 552 plakalı otomobil Kastamonu-Karabük kara yolu Balçıkhisar köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ramazan Alptekin, Melek Alptekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanmış, yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

