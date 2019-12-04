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Kastamonu'daki trafik kazasında ölen aile son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki trafik kazasında ölen aile son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve 1 yaşındaki çocuklarının cenazeleri defnedildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Şahin (28), eşi Nihal (21) ve 1 yaşındaki kızları Şennur Küm'ün cenazeleri, İnebolu Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Göçkün köyüne götürüldü.

Evlerinde helallik alınmasının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazına, ölenlerin yakınlarının yanı sıra kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Satılmış Küm, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Çelebioğlu'nun kıldırdığı namazın ardından cenazeler, köydeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

İnebolu-Kastamonu kara yolu Taşoluk köyü mevkisinde dün, Şahin Küm'ün kullandığı 07 AAD 282 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necmi B. idaresindeki 14 KR 831 plakalı tırla çarpıştı, kazada Şahin Küm ile eşi Nihal Küm ve kızları Şennur hayatını kaybetti.

Kazada ailenin diğer kızları 2 yaşındaki Ervanur ile sürücünün ağabeyi Satılmış Küm yaralandı.

Nihal Küm'ün hamile olduğu, ailenin Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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