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Kastamonu'daki trafik kazasıyla ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

Piknik dönüşü 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yargılanan sürücüye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi

Kastamonu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında dava açılan sürücü, 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Uğur Çılgınoğlu ile avukatı katıldı.

Çılgınoğlu, savunmasında, böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Bayram ziyareti için İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiğini belirten Çılgınoğlu, "Piknikte 2-3 bardak alkol aldım. Çok alkollü değildim. Havanın yağışlı olması ve viraj nedeniyle kaza meydana geldi. Kimse böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da 2016 yılının Ramazan Bayramı'nda piknikten dönen Uğur Çılgınoğlu (29) idaresindeki 37 KF 189 plakalı otomobil Özboyu köyü mevkisinde devrilmişti. Kazada, Erdinç (27) ve Eyüp Sabri Çılgınoğlu (8) olay yeri, İbrahim Çılgınoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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