HABER

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 00:11 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan A.C. (30) ve A.T'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hakkari'den İstanbul'a giden A.C'nin kullandığı otomobilin silecek su deposunda 2 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, sürücü ile beraberindeki A.T. gözaltına alınmıştı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
69 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve ilk sözü " Sanki rüya görüyorum" oldu69 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve ilk sözü " Sanki rüya görüyorum" oldu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Gösteri ve Sanat Merkezi törenle hizmete girdiHasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Gösteri ve Sanat Merkezi törenle hizmete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 tutuklama KASTAMONU uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sitemi teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Sağlık Bakanı Koca’dan 'personel alımı' açıklaması

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.