Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İnebolu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden E.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

