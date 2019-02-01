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Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen şafak operasyonunda adreslerde arama yapan ekipler tarafından olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 5’i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.K., S.A., B.K., S.Y. ve S.Y. isimli 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan A.K., S.A., B.K. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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