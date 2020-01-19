Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinde çeşitli zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak Kastamonu ve İstanbul'daki 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 110 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 7 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
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