Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinde çeşitli zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak Kastamonu ve İstanbul'daki 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 110 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 7 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

