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Kastamonu'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 04:21 | Son Güncelleme

Araç ilçesinde 9 ev ve 6 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 9 ev ve 6 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Köklüdere köyünde Ali Aykanat'ın evinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangına Araç, İhsangazi, Devrekani, Daday, Çankırı Bayramören ve Kurşunlu Belediyesi itfaiyeleri ile Kastamonu, Araç, Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Kastamonu Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Olayda Ali Aykanat, Mustafa Boyacı, Bilal Aykanat, Hamdi Aykanat ve Mehmet Boyacı'nın evleri ile İsmiye Boyacı ve Zühre Taşalan'a ait ikişer ev ve 6 ahır tamamen yandı.

Yangında Ali Aykanat'a ait 2 keçi ile Mustafa Boyacı'ya ait 1 eşek telef oldu.

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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9 ev yandı araç ilçesi KASTAMONU yangın

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