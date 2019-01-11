Kastamonu'dan Kars'a Gönül Kitabı Projesi

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan Kastamonu'dan Kars'a Gönül Kitabı-Okumayan Kalmasın Projesi kapsamında Kars'taki öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımı yapıldı.

Eğitim Fakültesinin eski mezunlarından Ayşe Sütlüoğlu, Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yudum Kırmızı'ya çalıştığı okuldaki mevcut ihtiyaçları iletti. Kırmızı konuyu öğrencileriyle paylaşınca Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Kübra Bayraktar, Fazlı Direk, Gamze Altay, Deniz Aksu, Volkan Akyol, Meryem Celayır, Gulzhan Turganbekova, İrem Büyükaslan, Emre Dalboy ve Orhan Atmaca, Kastamonu'dan Kars'a Gönül Kitabı-Okumayan Kalmasın Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında toplanan kırtasiye malzemesi, kitap ve giyecekler, Kars'ın Arpaçay ilçesindeki 4 okulda bulunan öğrencilere dağıtıldı.

Kırmızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski bir öğrencisinin yardım talebine, yeni öğrencilerinin el birliğiyle karşılık verdiğini söyledi.

Yaklaşık 3 ay süren projenin ardından öğrencilerin çok sayıda kırtasiye malzemesi, kitap ve giysi topladığını dile getiren Kırmızı, "Öğrencilerim çok güzel bir projeye imza attı. Esnafı gezerek projelerine destek istediler. Kimisi evinde bulunan kitapları hediye ederek destek verdi, kimisinin ailesi altınla bu projeye destek oldu. Sosyal medyada yapılan çalışmalar da oldukça güzel sonuç verdi." dedi.

Öğrencileriyle Kars'a gittiklerini belirten Kırmızı, "Büyükçatma köyüne gittik. Götürdüğümüz hediyeleri öğrencilerle paylaştık. Oldukça fazla hediye götürmüşüz. Bir okul için yaptığımız kampanyada topladığımız malzemeler, 4 okuldaki öğrencilere dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

