"Kastamonu'dan Suriye'ye Yardım Tırı" yola çıktı

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin Afrin, İdlib ve Türkmendağı bölgesine sağlık ve gıda malzemesi ile ev eşyası gönderildi.

Kuzeykent Ulu Cami önünde düzenlenen "Kastamonu'dan Suriye'ye Yardım Tırı"nı uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türkiye'nin tüm mazlumların umudu olduğunu söyledi.

Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için bölgeye yapılan yardımların önemine değinen Babaş, katkı verenlere teşekkür etti.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ise tırda 55 bin lira değerinde yatak, dolap, ranza ile gıda ve sağlık malzemesi bulunduğunu söyledi.

Dağdelenoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın iç savaşın başladığı günden bu yana bölgede olduğunu belirterek, "Suriye'ye sahip çıkarak aslında kendi ülkemizin güvenliğini koruduğumuzun özellikle anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'den uzak durduğumuzda aslında kendi güvenliğimizi riske etmiş oluyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim için oldukça önemli. Bu hem İslami hem de insani görevimiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.

