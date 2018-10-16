Kastamonulu ahşap ustasından Afrinli çocuklara topaç

AFRİN (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Kastamonulu ahşap ustası Mustafa Alt, yaptığı bin topacı, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçesindeki çocuklara dağıttı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünde yaşayan ve geçimini topaç yaparak sağlayan ahşap ustası Mustafa Alt, televizyonda izlediği Afrinli bir çocuğun ağlamasından etkilenerek bu çocuklar için topaç yapmaya karar verdi.

Alt, yaptığı topaçları Afrin'deki çocuklara teslim etmek üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileriyle temasa geçti.

15 yıl sonra ilk defa köyünden dışarı çıkan ve Afrin'e gelen Alt, özenle yaptığı topaçları buradaki çocuklara ulaştırdı.

AA muhabirine konuşan Alt, "Bir ayda bu topaçları yaptım. Kapaklarını, boyalarını bitirdim. Ondan sonra İHH'ye haber saldım. Sağ olsun ilgilendiler. Hatta 'Seni de götürürüz' dediler." diye konuştu.

Alt, "Ben kendim garibanım. Ama dedim ki benden daha fakir olan vardır. 'Gideyim, Suriye'ye hem çocukların gülümsemesini görürüm hem de yaptığım malları dağıtırım' dedim." ifadelerini kullandı.