Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Gürkan YILMAZ-Muhammed KISIR/KASTAMONU-KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" sözlerine Kastamonulu pastırmacılardan destek geldi. Kayserili işletmeciler de pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye, "Kastamonu pastırması daha iyi" diyerek takıldı. Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" sözlerine, Kastamonulu pastırmacılar destek verdi.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İNCE OLMASI'

Kastamonu'da pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu, Kastamonu pastırmasının Türkiye'ye mal olduğunu belirterek, "En büyük özelliklerinden bir tanesi bıçakla kesilmesi, yani makine ve satırla değil bıçakla kesilmesi ve ince olması. Tüy gibi incedir. İkinci özelliğinden bir tanesi de pastırmamız dışarıda kurur, fırında kurumaz. Fırın kurusu değil rüzgar ve güneş ile kurur. Yine biz özelliğimiz üzerinde sadece kaya tuzu vardır. 4-5 gün tuzda yattıktan sonra yıkanıp, askıya asılır. Dışarıda da rüzgar ve güneşin fonksiyonu ile kurur. Reisimiz Mehmet Özhaseki'ye takılmış biraz, 'Kastamonu'nun pastırması, Kayseri'nin mantısı' diye. Artık tüm Türkiye Kastamonu'nun pastırmasını tanımaya başladı" dedi.

Kentte pastırmalı kahvaltıları ile ünlü restoranın sahibi Cahit Kanburoğlu da "Pastırma Kastamonu’da yenir. Kayseri pastırması fırında pişer, Kastamonu pastırması doğada pişer. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Mehmet Özhaseki Bey ile Kastamonu’ya pastırma yemeye bekliyoruz" diye konuştu.

'KAYSERİ PASTIRMASINI SEVMEYEN YOKTUR'

Kayserili pastırmacılar ise Türkiye'nin en iyi pastırmasının Kayseri'de olduğunu savundu. Kayseri’de pastırma satışı yapan Mustafa Tokluman, "Türk halkının Kayseri pastırmasına karşın bir teveccühü vardır. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kanaatini belirtmiştir. Şöyle bir gerçek var ki her 10 kişiden 4'ü pastırma tüketir. Bu 4 kişinin içinden 3 kişi de Kayseri'nin pastırmasını tercih eder. Cumhurbaşkanımız da bizim için nihai bir tüketicidir. Görüşüne saygı duyarız. Türkiye'nin de bir gerçeği var ki, Kayseri pastırmasını Türkiye'de sevmeyen ve tatmayan yoktur. Kastamonu'nun da pastırması güzeldir. Lokal olarak yer almıştır" diye konuştu.

'ANAVATANI KAYSERİ'

Pastırma işletmeciliği yapan Gürhan Kaya ise, pastırmanın anavatanın Kayseri olduğunu vurgulayarak, "Pastırmayı Kastamonu, Sivas veya Afyonlular da yapıyor. Bizim Kayserimizin havasından dolayı bizim burada üretilen pastırmalar Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Sadece Kayseri'de değil, dünyada da ismimiz var. Bütün devlet büyüklerimize ve Türkiye'nin çeşitli illerine pastırma ve sucuk gönderiyoruz. Kayserimizin adı her zaman pastırma, sucuk ve mantı ile geçer. Kastamonu'ya pastırma kurutup da gönderiyoruz. Bizden alıyorlar. Biz işçiliğini yapıyoruz" dedi.

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