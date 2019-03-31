Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mehmet Erdoğan kazandı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Erdoğan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Erdoğan 598, AK Parti adayı Oğuz Yılmaz 579, CHP adayı Halit Cesur 535 oy aldı.
- Erdoğan'ın öz geçmişi -
Erdoğan, 1957'de Seydiler'de doğdu.
İlk ve orta eğitimini Seydiler'de, lise eğitimini Kastamonu'da tamamladı.
Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde yükseköğrenimini tamamladı.
Seydiler Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak emekliye ayrıldı.
Evli ve iki çocuk babası.
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