Kastamonu’nun yöresel ürünleri görücüye çıktı

Kastamonu’nun coğrafi işaret almış ürünleri ile 800 çeşit yemek kültürünün tanıtıldığı Kastamonu Gastronomi Festivali (KASTROFEST) başladı.

“Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” temasıyla düzenlenen Kastamonu Gastronomi Festivali (KASTROFEST) kortej yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanında toplanan grup, Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine kadar yürüdü. Katılımın oldukça yoğun olduğu festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu’nun mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) tarafından düzenlenen Kastamonu Gastronomi Festivali, Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılış kurdelesi kesildi.

Kastamonu Gastronomi Festivali, konuk ülke İtalya’nın ve Hazer Amani, Sahrap Soysal, Danilo Zanna gibi birbirinden ünlü şeflerin katılımıyla “Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Ünlü şefler, Kastamonu Gastronomi Festivali’nde Kastamonu’nun tarihi kültürel, doğal ve gastronomi zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda en doğru mesajlarla tanıtacak.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Üyesi Gülsen Kırbaş, Kastamonu’nun gastronomi değerlerinin, mutfak geleneklerinin hormonsuz, ilaçsız doğal ürünlerinin vahşi endüstriyel ve suni beslenme ortamında mücevher saflığında ortaya çıktığını söyledi.

Kastamonu’nun turizminde önemli çalışmalar gerçekleştiren Eski Vali Enis Yeter, festivalin kendi döneminde hayata geçirilen kültür ve sanat merkezinde yapılmasının ayrı bir mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kastamonu’nun önemli bir yemek kültürünün olduğuna değinen Vali Yeter, “UNESCO sadece mimari eserleri değil soyut eserleri de tescilliyor. Kastamonu’nun yemekleri de UNESCO listesine girme zamanı geldi diye düşünüyorum” diye konuştu.