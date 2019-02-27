Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Abana'ya bağlı köylerin bir kısmı ile ilçenin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Kayalarbaşı ve Yaralıgöz Geçidi kar yağışının ardından beyaz örtüye teslim oldu.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreye yaklaştı, sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği ekipleri Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve Devrekani ilçeleri ile Evrenye hattında 4 kar bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 greyder, kepçe ve kar rotatifi ile kar yağışının olduğu noktalarda çalışma yürütüyor.

Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahil şeridinde yağmur, yüksekte kar şeklinde görülen yağışların gece saatlerinde yoğunlaşarak yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

