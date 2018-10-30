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Kastamonuspor 1966 - Altay: 2-3

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

STAT: Gazi HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Burak Cansız  (xx), Ali Tuna (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx)-, Ümit (xx) (Dk.

Kastamonuspor 1966 - Altay: 2-3

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU (DHA)

STAT: Gazi
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Burak Cansız (xx), Ali Tuna (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx)-, Ümit (xx) (Dk. 85 Erkan x), Çağrı (xx), Sinan (xx) (Dk. 107 Mustafa x), Muhammed Haşim (xxx), Orkun (xx), Niyazi (xx), Yakup (xx), Murat (xx), Fahri (xx) (Dk. 75 Oğuzhan x ), Ahmet (xx)
ALTAY: Egemen (xx)-, Serkan (xx), Ulaş (xx), Pedro Eugenıo (xxx), Metin (xx), Hüsamettin (xx), Ferhat (xx) (Dk. 65 Tevfik xx), Gençer (xx) (Dk. 46 Yasin xx ), İhsan (xx) (Dk. 77 Leandro xx ), Mustafa (xx), Atakan (xxx)
GOLLER: Dk. 34 Muhammed Haşim, Dk. 37 Murat (Kastamonuspor 1966) Dk.21, Dk. 44 Pedro Eugenıo, Dk.111 Atakan (Altay Spor)
SARI KARTLAR: Orkun, Batuhan, Ahmet, Çağrı, Ümit (Kastamonuspor 1966)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Kastamonuspor 1966, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında Altay'a 3-2 mağlup oldu. Altay bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.

21’inci dakikada Altay ceza sahası yayı üzerinden frikik atışı kazandı. Portekiz'li futbolcu Pedro'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
34’üncü dakikada Kastamonuspor 1966'da Batuhan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Muhammet Haşim, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1
37’nci dakikada Altay ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önüne alan Mustafa, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
44’üncü dakikada Altay atağında ara pasla hareketlenen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Pedro, şık bir vuruşla maçta eşitliği sağlayan golü attı: 2-2
90 dakika 2-2 sona erdi.
111’inci dakikada Altay atağında Pedro'nun şutu direkten oyun alanına geri döndü, dönen topa Atakan plase bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 2-3
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca 3-2 galip gelen Altay, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

FOTOĞRAFLI

Kastamonuspor 1966 - Altay: 2-3Kastamonuspor 1966 - Altay: 2-3Kastamonuspor 1966 - Altay: 2-3

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