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Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor: 1-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

STAT: Gazi HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Ali Tuna (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx) (Dk.

Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor: 1-1

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU (DHA)
STAT: Gazi
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Ali Tuna (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx) (Dk. 90 Sinan x ), Kemal (xx), Bulut (xx), Artun (xx), Yasin (xx) (Dk. 66 Ozan x ), Bahri Can (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (x), Canberk (xx), Serkan (xx), Oğuz Kocabal (xx) (Dk. 80 Tevfik x ), Berk (xx), Ferhat (xx), Ümit (xx), Dilaver (x), Zahit (xx), Ferit (xx), Berkay Can (x)
GOLLER: Dk. 43 Erkan (Kastamonuspor 1966) - Dk.53 Berk (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Bulut, Soner, Şaban, Artun, Bahri Can (Kastamonuspor 1966) - Hakan, Serkan (Sakaryaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
43’ncü dakikada hızlı gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Abdülaziz sağdan ceza sahasına orta yaptı. Uzak köşede top Erkan'da kaldı. Erkan'ın çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0
53’ncü dakikada Sakaryaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Berk geçti. Ceza sahası dışından Berk’in güzel vuruşunda top doksandan ağlarla buluştu. 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor: 1-1Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor: 1-1Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor: 1-1

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