HABER

Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor: 0-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

STAT: Gazi HAKEMLER: Veli Karakaya  (xx), Serkan Gülçer (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx) KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (x) - Doğanay (x) (Dk.

Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor: 0-2

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Serkan Gülçer (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (x) - Doğanay (x) (Dk. 68 Hakan x ), Metincan (x) (Dk. 72 Erkan x ), Berkay (x), Harun (xx) Recep (x), Nezir (xx) (Dk. 59 Muhammet x ), Birkan (xx), Faruk (x), Özgür (x), Sıddık (x)
TUZLASPOR: Çağır (xx) - Yasin (xx) (Dk. 74 Umut x ) Doğan Can (xx), Bülent (xx), Sadık (xx), Mehmet (xx), Göksu (xx), Muhammed (xx) (Dk. 88 Hurşit), Servan (xx) (Dk. 68 Sefa x ), Kemal (xx), Tarık (xx)
GOLLER: Dk. 14 Yasin, Dk. 82 Göksu (P) (Tuzlaspor )
SARI KARTLAR: Harun, Doğanay, Berkay, Hakan (Kastamonuspor 1966) - Bülent (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Mehmet (Tuzlaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Kastamonuspor 1966 kendi sahasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.

14'üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında, Bülent soldan ceza sahasına topu ortaladı. Boş pozisyonda Yasin’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
82’nci dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Tuzlaspor'dan Göksü, Birkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Göksü topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor: 0-2Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor: 0-2

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
GÜNCELLEME - 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak GüreşleriGÜNCELLEME - 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri
Buca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusuBuca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.