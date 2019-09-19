"Kastamonu'ya gazilik unvanı vermek bizim için şeref olur"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kastamonu'ya gazilik unvanını vermek bizim için onur ve şeref olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 13. Kastamonu Günleri'ne katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Kastamonu'nun değerini ve önemini sadece Kastamonulular değil, Türkiye'de yaşayan 82 milyonun bildiğini söyledi.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda ve çağdaşlaşma sürecinde çok değerli bir kent olarak yer aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş Savaşı'nda elbette Kastamonu'nun önemini biliyoruz. Gazi boşuna 'Kulağım başka yerde, gözüm başka yerde.' demiyordu. Gelecek olan düşmanı ancak gelecek silahlarla kovabilecektik." diyerek, Kastamonu'ya selam gönderdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir öneri getirdiniz. Burada değişik siyasi partilerden de arkadaşlarım var. Eğer onlar da lütfeder, kabul ederlerse, elbette Kastamonu'ya gazilik unvanını vermek bizim için onur ve şeref olur." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu tür hemşehri günlerinin kültürleri taze tuttuğunu söyledi.