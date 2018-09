Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu; 2 bin 500'ün üzerinde hasar başvurusu (3)

VALİ KARADENİZ: METEOROLOJİ BİZE OLAY OLDUKTAN SONRA BİLDİRDİ

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı iye ilgili meteorolojinin olay öncesinde 'acil' koduyla vermesi gereken raporu olay başladıktan sonra bildirdiğini belirterek sorumluların tespit edilmesi için bir Vali yardımcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Kastamonu Valiliği'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Yaşar Karadeniz, kent merkezinde dün akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan dolu yağışının verdiği zarar ve hasar tespiti çalışmalarıyla ilgili açıkmalarda bulundu. Vali Karadeniz, kurum amirleri ile birlikte Valilik Toplantı Salonu'nda düzenliği toplantıda meteorolojinin olayı 'acil' kodla bildirmemesini eleştirerek şunları söyledi:

"İlk gelen duyuru 'normal' kodla geldi. 'Acil' kodla değil. 'Normal' kodla bize meteorolojiden her hafta bir ya da birkaç uyarı gelir. Yani biz her hafta 'felaket geliyor' diye duyursak bile sizler vatandaş olarak dersiniz ki 'Bir duyurdular bir şey olmadı, iki duyurdular bir şey olmadı, üç olmadı, dört olmadı.' Bu yalancı çoban hikayesine döner. Meteorolojinin bize bunu baştan 'Acil' koduyla bildirmesi gerekiyordu. Ama olay olduktan sonra bildirdi ancak geldi. Bu kod bize olay başladıktan sonra geldi. Buna rağmen burada bir ihmal varsa ben arkadaşlarıma talimatı verdim, bununla ilgili de bir soruşturma başlatıyoruz ve bir Vali yardımcımızı görevlendiriyoruz"

2 BİN 65 ARAÇ VE 428 BİNADA HASAR

Vali Karadeniz, "Burada da bizim en büyük tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. 38 vatandaşımız hafif derecede yaralı olarak sağlık kuruluşlarına başvurmuşlar ve ayakta tedavileri yapılmıştır. 2 bin 65 araç, 428 bina olmak üzere toplam 2 bin 593 hasar başvurusuna ulaştık. Ama bu anbean değişiyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimiz kent merkezi İhsangazi ilçesi ile Taşköprü ilçesi Alatarla köyünün olduğu alanlarda şiddetli bir dolu yağışı meydana geldi. Bunun sonucunda da özellikle araç ve binalarda önemli hasarlar meydana geldi. Bununla ilgili, dün olayın olduğu saatten itibaren hem AFAD'daki kriz merkezi hem il belediyemiz hem GAMER hem de diğer birimler meydana gelen zararın büyüklüğünü tespit etmeye çalıştılar. Güvenlik birimlerimizde kendileri açısından belirli araştırmalar yaptılar. Bugüne geldiğimizde ise Valiliğimiz, belediyemiz ve AFAD olmak üzere üç noktadan vatandaşlarımızın hasar tespit başvuruları toplanmaya başlanmıştır. Şu ana kadar gelen başvuru sayısı 2 bin 200'ü geçmiş durumda. Bundan büyük bir çoğunluğu yani 1900'e yakını araç hasarı ile ilgili. Bir kısmı ev, bazı vatandaşlarımız ise hem ev hem araç hasarı şeklinde başvuruları var."

DOLU TARIM ARAZİLERİNİ DE VURDU

Dolu yağışının ekili tarım arazilerine de zarar verdiğini belirten Vali Karadeniz, bununla ilgili de Tarım İl Müdürlüğü'nün gerekli çalışmaları başlattığını açıkladı.

SİGORTASIZ ARAÇ VE İŞYERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Vali Karadeniz, araç, işyeri ve evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlarla ilgili doğal afetlerle ilgili mevzuat dışı kalanlarla ilgili bir çalışma yapılamayacağına dikkati çekti.

Vali Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasar tespitleri yapıldıktan sonra ilgili mevzuat çerçevesinde doğal afetlerde devletimizin verdiği hangi destekler varsa, o desteklerin verilmesi için gerekli tüm girişimler ilimiz tarafından yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak burada kapsam dışı kalan bazı hususlar var. Bunların başında da kaskosu olmayan araçlar geliyor biliyorsunuz. Devlet afet mevzuatımız, araçlara afetten dolayı herhangi bir hasar yardımı vermiyor. Çünkü sigorta sistemi olduğu için, bununla ilgili bu sistemin kullanılması tercih edilmiş; ama biz onlara da bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Ancak henüz netleştiremediğimiz için 'Kesin şöyle yapacağız' dememiz yanlış olur. Çünkü bir kanun var karşımızda. Ama umarız bir çözüm yolu bularak bu konuda da vatandaşlarımıza güzel haberler veririz."

