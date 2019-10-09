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‘Kastan öldürme’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Van’da “kasten öldürme” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde N.A.

‘Kastan öldürme’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

Van’da “kasten öldürme” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde N.A. isimli şahsın ateşli silahla yaralanması ve 1 Eylül 2019 günü İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde N.F. isimli şahsın silahla tehdit edilmesi olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelinin S.Y. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheli S.Y. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce; oluşturulan özel ekipler tarafından firari şüpheli olan S.Y.’nin yakalamasına yönelik yapılan bir aylık sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda; 4 Ekim 2019 günü görevlilerimizce şüpheli S.Y., İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Gölbaşı Sokak üzerinde yaya iken yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin ikamet ve üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli S.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

‘Kastan öldürme’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

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