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  4. Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı

Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Burdur’da kasten adam öldürme suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesi Ürkütlü köyü nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında “Kasten Adam Öldürme” suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı

Burdur’da kasten adam öldürme suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesi Ürkütlü köyü nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında “Kasten Adam Öldürme” suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. A.K. sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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