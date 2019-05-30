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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs uygulamada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde jandarmanın yaptığı uygulamada yakalanan ve kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaömer Karakol Komutanlığı ekipleri, Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik olarak icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında kasten adam öldürme suçundan dolayı aranan M.K.

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs uygulamada yakalandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde jandarmanın yaptığı uygulamada yakalanan ve kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaömer Karakol Komutanlığı ekipleri, Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik olarak icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında kasten adam öldürme suçundan dolayı aranan M.K. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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